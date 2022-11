Nocera Umbra, commissione sulle acque: c’è la convocazione

L'organo, a sette mesi dalla sua costituzione, si riunirà venerdì 25 novembre

È arrivata la convocazione per la prima riunione della commissione bipartisan che dovrà lavorare sul rinnovo delle concessioni per i prelievi dalle sorgenti nocerine. L’organo, denominato “commissione per le risorse idriche” si riunirà venerdì 25 novembre alle 18 presso l’aula consiliare del Comune. Parteciperanno esponenti di maggioranza e minoranza, membri delle associazioni ambientaliste del territorio ed esperti dell’argomento.

Prima riunione dopo sette mesi

La commissione era stata un impegno della campagna elettorale di circa un anno fa, quando entrambi gli schieramenti in campo avevano concordato sulla necessità di un luogo dove studiare la questione e decidere le mosse da portare avanti. La commissione è stata poi votata all’unanimità dal consiglio comunale lo scorso marzo. Dopo sette mesi la prima riunione.