A Nocera Umbra ‘Cars&Coffee’ di Aci, tra bellezze del territorio e auto storiche

L'evento porterà i partecipanti alla scoperta delle bellezze del territorio e delle leggendarie sorgenti nocerine.

Fa tappa a Nocera Umbra l’iniziativa dell’Automobile Club di Perugia “Cars&Coffee”, che vuole lavorare alla sensibilizzazione e valorizzazione del territorio all’insegna del movimento lento a maggior ragione quando si è alla guida di un’auto storica. L’appuntamento è per sabato 6 luglio, a partire dalle 9, con il ritrovo e la registrazione presso il parcheggio di San Felicissimo. Alle 9,45 la partenza per la sorgente di Bagnara con la visita alla struttura e la degustazione di acqua sorgiva. Alle 11 partenza per Schiagni con visita e degustazione alla sorgente ‘Il cacciatore’. Alle 11,45 la partenza per l’arrivo poi in piazza Umberto I e poi il via ad una visita della città a cura dell’associazione Trekking Nocera Umbra Ets. Quindi alle 13,30 l’aperitivo. L’evento di Nocera è il secondo di una serie di tappe che vedranno coinvolte Aci Perugia e le delegazioni locali, all’insegna della spontaneità, del divertimento e dello spirito di aggregazione. Prossima occasione conviviale “ACI all’opera”, appuntamento in vista dei 100 anni, a Macerata il 27 luglio. Le iscrizioni sono aperte.