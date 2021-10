Nocera Umbra, Caparvi si insedia in Comune: "Ora al servizio dei cittadini"

Passaggio di testimone con Bontempi, Caparvi incontra i dipendenti

Insediamento ufficiale in Comune per il neosindaco Virginio Caparvi, eletto nella tornata di ieri con oltre il 58 per cento dei voti.

L’insediamento

Saluto ai dipendenti comunali, “per ringraziare i cittadini di Nocera e tutti quelli che hanno votato. Da oggi – ha detto Caparvi – sarò il sindaco dell’intera città e tutti dovranno fare altrettanto. Ogni cittadino che ci cercherà è un nostro dovere servirlo nel migliore dei modi, a servizio della città con amore, dedizione“. In agenda un incontro con tutti i dirigenti comunali e i dipendenti di area, per ripartire nella programmazione. Prima della salita in Comune anche un piccolo fuori programma, un incontro in piazza con il candidato Montironi.

Montironi e Caparvi

Toto giunta

Quanto al post voto, è già il tempo del toto assessori. Caparvi, appena eletto, ha annunciato di voler chiudere quel dossier nel giro di poco. I paletti, annunciati in campagna elettorale, dicono che non ci sarà nessun esterno. Difficile fare a meno di miss preferenza Elisa Cacciamani, ma anche di personalità come Alberto Scattolini. A Caparvi il compito di comporre il puzzle del nuovo esecutivo.

Lo spoglio

Nella giornata dello spoglio, Virginio Caparvi ha atteso i risultati ufficiali nella sua sede, in via Flaminia, contornato dal team elettorale. Man manco che il vantaggio si era consolidato, sono affluiti i candidati e si è sciolta la tensione, con il parlamentare e sindaco che ha rilasciato le prime dichiarazioni.

Massimo Montironi invece ha aspettato i risultati nella sua abitazione di Gaifana, insieme alla famiglia, ai candidati e agli amici, non nascondendo la sua amarezza per il risultato.