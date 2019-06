Nocera Umbra, arriva la banda ultra larga

Via al cantiere per la realizzazione della infrastruttura in fibra ottica a banda ultra larga in tutto il territorio comunale di Nocera Umbra. Questa opera rappresenta una svolta epocale che consentirà finalmente di avere un servizio ultraveloce con una navigazione a 100 mega per tutti i Nocerini, e le aziende del territorio.

I lavori prevedono la realizzazione della centrale nella zona di Campodarco su terreno comunale, ed il passaggio della fibra ottica utilizzando le molte infrastrutture già esistenti sia nel capoluogo, che nelle frazioni. In alcune zone, non raggiungibili con la fibra, verranno posizionati appositi dispositivi per garantire un servizio efficiente a tutti.

Le imprese esecutrici sono Open Fiber e COGEPA, e l’importo complessivo dell’opera da realizzare è di euro 1.461.858, per un tempo di lavoro previsto in 310 giorni solari.

“Esprimo grande soddisfazione a nome dell’Amministrazione Comunale – commenta il sindaco Giovanni Bontempi – per l’apertura di questo cantiere che è una vera rivoluzione digitale per Nocera e le sue frazioni. Diventa anche per noi realtà la possibilità ultraveloce di collegarci con il mondo intero creando sviluppo per le nostre aziende, e per tutti i Nocerini. Diciamo pure, che anche a Nocera e nelle sue frazioni, con questo lavoro passa l’autostrada digitale con tutte le opportunità di rilancio, sviluppo e turismo. Un grazie alla Regione Umbria, agli uffici comunali, ed a tutti coloro che si sono adoperati per questo importante e straordinario risultato”.

