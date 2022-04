Nimir piega la Sir, Modena vince Gara3 3-2 in rimonta

Avanti di 2 set i Block Devils si fanno rimontare dai Canarini guidati dall'olandese e dopo aver mancato 2 match point cedono al tie break

Modena, guidata da un Nimir inarrestabile, rimonta due set alla Sir e vince al tie break Gara3 al PalaBarton. I Block Devils, dopo una grande rimonta nel primo set e un secondo set in cui sbagliano pochissimo, illudono i propri tifosi che hanno riempito il PalaBarton. Ma poi la squadra di Giani, guidata dall’olandese, ma cresciuta anche nel collettivo e in difesa, domina il terzo set e annulla due match point ai Block Devils nel terzo, per poi prendersi la partita nel set di spareggio.

I Block Devils hanno perso nel corso del match il servizio, consentendo ai Canarini di poter avere gioco facile in attacco. I ragazzi di Grbic possono recriminare solo per il quarto set, che non sono riusciti a chiudere, vanificando la rimonta.