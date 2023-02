Niente derby (per ora) ai tifosi della provincia di Terni

In attesa di decisioni sul rischio scontri, l'Osservatorio non dà al Perugia il via libera per la vendita ai tifosi rossoverdi

Niente derby al Curi (per ora), ai tifosi che risiedono nella provincia di Terni. Per ora, perché in attesa di approfondimenti sul rischio della partita l’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive ha comunicato all’AC Perugia di non avviare la vendita ai tifosi che risiedono appunto nella provincia di Terni.

Un provvedimento che non riguarda dunque solo il tifo organizzato eventualmente ospitato nel settore ospiti in Curva Sud, ma tutti gli spazi del Curi.