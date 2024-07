Nidi d’estate, così l’attività nelle tre settimane di luglio

Sono stati 1019 i posti disponibili nei nidi d’estate, solitamente garantiti dal Comune di Perugia per due settimane a luglio con personale di ruolo.

Lo scorso anno la terza settimana era stata attivata facendo ricorso ad assunzioni a tempo determinato. Quest’anno è stata invece attivata una coprogettazione (con fondi regionali nell’ambito del progetto Percorso Nascita-fondo per le politiche della famiglia 2021) previa pubblicazione di un avviso, rivolta ad attivare una collaborazione con enti del terzo settore, cui hanno hanno risposto le cooperative BORGORETE e POLIS, riunite in associazione temporanea di scopo.

Nel 2024 i posti messi a disposizione dal Comune di Perugia sono stati i seguenti:

settimana 01-05/7: n. 346 posti

settimana 08-12/7: n. 348 posti

settimana 15-19/7: n. 325 posti



Le sedi del servizio sono state le stesse già frequentate dai bambini nell’anno educativo trascorso, ovverosia:

ARCOBALENO

GIOSTRA

ORSACCHIOTTO

PETER PAN (che ha accolto anche i bambini del centro ALBERO DI TUTTI)

CINQUE GRANELLI

FANTAGHIRO’

BOTTEGA

GRILLO

FILASTROCCA

CASE BRUCIATE

TIGLIO 1

TIGLIO 2

La visita dell’assessore Tizi



Nel giorno della conclusione dei centri estivi, l’assessora alle politiche scolastiche Francesca Tizi si è recata in visita ai nidi d’infanzia “Il Tiglio” (via Manuali) ed Aquilone-Pinocchio (Case Bruciate). Accompagnata dalla dirigente Ilenia Filippetti e nelle singole strutture dai coordinatori Bruno Manganelli (Il Tiglio) e Tiziana Mearelli (CaseBruciate), l’assessora Tizi ha avuto l’occasione di conoscere le due storiche strutture della città da sempre punto di riferimento per le famiglie. “Si tratta di due plessi strategici per Perugia – ha commentato Tizi – visto che sono ubicati in quartieri centrali, ossia Case Bruciate e Centro Storico. Ho potuto apprezzare la qualità del servizio offerto grazie al lavoro di tutto lo staff. Vorrei ringraziare dunque la dirigente Ilenia Filippetti, i coordinatori/coordinatrici scolastici, le educatrici, le cuoche e tutti i componenti del gruppo di lavoro che giornalmente si impegnano per prendersi cura al meglio dei nostri bambini e bambine. Lavoreremo per migliorare ancora nella consapevolezza che i giovani sono il futuro per la nostra città”.

L’assessora al termine della visita ha annunciato che dal mese di settembre riprenderanno le visite ed i sopralluoghi alle scuole della città con l’obiettivo di fare il punto della situazione ed individuare le eventuali priorità di intervento.