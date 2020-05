Torna la neve sui Sibillini, il video da Castelluccio - Tuttoggi

Torna la neve sull’Appennino Centrale ed anche sui Monti Sibillini. Un fenomeno in realtà non nuovo per il periodo. Anche in passato, infatti, si è assistito a nevicate a fine maggio. Come ben ricordano gli abitanti e i frequentatori di Castelluccio di Norcia.

Ad immortalare la neve che ha imbiancato il monte Vettore è stata la telecamera installata da Scenari Digitali proprio a Castelluccio. La società di Foligno ha infatti realizzato un nuovo video: “Timelapse di Castelluccio di Norcia – 30 Maggio 2020″.

Il filmato – viene spiegato – è stato generato tramite la tecnica automatizzata del timelapse giornaliero, dal punto di ripresa webcam di Castelluccio 1452m slm nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Una postazione di ripresa riattivata lo scorso giugno grazie ad una campagna di crowdfunding, dopo il sisma del 2016.

“Il filmato – spiegano da Scenari Digitali – mostra il ritorno della neve sui Monti Sibillini in questa bizzarra primavera, nubi vorticose discendono i pendii del Monte Vettore verso il Pian Grande, che inizia a mostrare i primi colori della fioritura. Non dimentichiamoci del paese ancora gravemente ferito dal sisma, così come l’entroterra marchigiano, la Valnerina, Accumoli, Amatrice… Non dimentichiamoci della gente dell’Appennino, ripartiamo con la ricostruzione di Castelluccio e degli altri paesi danneggiati per far ripartire l’Italia, lanciando un messaggio di sostenibilità e di cambiamento.

“La webcam di Castelluccio” è stata realizzata grazie al coinvolgimento di 240 sostenitori, al sostegno dell’Associazione “Per la Vita di Castelluccio” onlus e del CAI gruppo regionale dell’Umbria ed in collaborazione con CNA Umbria, Eppela ed Umbriameteo.