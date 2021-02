Neve, rinviata Fermana – Perugia: il calendario si complica per i Grifoni

Dopo lo stop di Cesena causa Covid ora il Grifo ha due partite da recuperare

Grifo fermato da 20 cm di neve. Rinviata la partita Fermana – Perugia, dopo la nevicata di questa notte che ha imbiancato lo stadio Recchioni. A Fermo non nevica più, ma la società marchigiana non ha predisposto nulla per provare a giocare. Questa anche l’accusa del Perugia, che vede complicarsi ancora il proprio calendario, dopo aver rinviato anche la partita contro il Cesena a causa del Covid che aveva colpito diversi giocatori bianconeri.

Tuttavia per molti la partita non si sarebbe potuta giocare anche spalando la neve, a causa del ghiaccio sul terreno di gioco.

Difficile al momento dire quando i Grifoni potranno recuperare le due partite. Anche perché la prossima settimana c’è il turno infrasettimanale. Mercoledì il Perugia attende al Curi il Legnago per la 6a giornata di ritorno e poi domenica la trasferta a Pesaro.

Si attende dunque la decisione della Lega Pro per i recuperi delle gare rinviate. Nel girone B, sempre a causa della neve, rinviata anche Imolese – Fano.

(foto di archivio)