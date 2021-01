Neve e maltempo in Valnerina, Preci senza energia elettrica - Tuttoggi

Maltempo, Vigili del fuoco in azione su tutta la Valnerina con mezzi speciali come la turbina spazzaneve. Preci la zona più colpita da neve

I Vigili del fuoco sono all’opera nei comuni della Valnerina per emergenza neve.

Maltempo e neve

A causa del maltempo è stato necessario attivare i mezzi speciali, come la turbina spazzaneve, per liberare le strade e ripristinare la viabilità verso le frazioni di Monte Bufo e Collazioni; è stato necessario rimuovere anche le piante pericolanti che minacciavano la circolazione stradale.

Preci senza corrente elettrica

Nel comune di Preci i Vigili del Fuoco stanno operando per realizzare piazzole per consentire il posizionamento di generatori di energia elettrica, in quanto, gran parte del comune, è rimasto senza la fornitura di elettricità.