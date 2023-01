Neve, in Alto Chiascio martedì scuole chiuse in tre Comuni - Tuttoggi

Martedì 24 gennaio con il perdurare dell'allerta neve e ghiaccio le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse a Gualdo Tadino, Scheggia e Pascelupo e Valfabbrica

Scuole chiuse o aperte? Domani (24 gennaio) resta alta l’allerta neve e ghiaccio, che potrebbe interessare nuovamente anche la Fascia appenninica. Per questo in alcuni Comuni le lezioni non avranno luogo.

Le scuole che hanno già ufficializzato la chiusura, formalizzata con la relativa ordinanza sindacale, sono tutte quelle di Gualdo Tadino (compresi il nido ed il Germoglio) – investita in queste ore da una nevicata record – Scheggia e Pascelupo e Valfabbrica (che stamattina avevo tenuto a casa solo gli studenti di Casacastalda e non del capoluogo).