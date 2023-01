Nevicata da record a Gualdo Tadino "20 cm in poco più di tre ore" - Tuttoggi

Dalle 13 la strada statale 318 “di Valfabbrica” (direttrice Perugia-Ancona) è stata chiusa da Pianello a Casacastalda (direzione Ancona) a causa di mezzi pesanti intraversati. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto.

“Nelle prossime ore, – fanno sapere dalla stazione meteorologica – la temperatura in quota aumenterà di 5°. Si tratta quindi di fenomeni non duraturi, specie a valle”. Si raccomanda ovviamente, dati i disagi lungo le varie vie di comunicazione, di non guidare senza catene o pneumatici da neve. Ieri pomeriggio in Valsorda in molti si sono avventurati sulla montagna gualdese, creando letteralmente il caos per la circolazione. La polizia locale è stata anche costretta a chiudere la strada.