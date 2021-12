Neve a Castelluccio, famiglia con bimba piccola bloccata - Tuttoggi

Famiglia bloccata sulla neve a Castelluccio, intervengono i Vigili del Fuoco di Norcia. Padre, madre e bimba piccola messi in sicurezza

Una famiglia con una bimba piccola al seguito è rimasta bloccata dalla neve sulla piana di Castelluccio. La famiglia si è inoltrata nel pomeriggio di oggi, 5 dicembre, in una zona dove la neve era particolarmente copiosa, ma il veicolo è rimasto bloccato.

Soccorso dei Vigili del fuoco

Immediatamente è scattata la richiesta di aiuto al centralino del 115 e una squadra di Vigili del fuoco di Norcia si è subito portata sul posto per prestare soccorso alle tre persone in difficoltà. Dopo aver raggiunto la famiglia in pochi minuti, i caschi rossi hanno messo in sicurezza il padre, la madre e la piccola. Per loro solo uno spavento e un’avventura da raccontare.