"Nessun disservizio a Norcia", Vus contrattacca il Comune: debiti per oltre 500mila euro - Tuttoggi.info

Nessun disservizio in merito al servizio di spazzamento – salvo che per un guasto improvviso in due giornate a metà giugno – e nessuna lamentela pervenuta per il servizio dei rifiuti nel territorio comunale di Norcia. È quanto sottolinea la Valle umbra servizi (Vus) in una nota, dopo il duro attacco da parte del Comune di Norcia nelle ultime ore che preannunciava anche la volontà di ‘far da sé’ sullo spazzamento.

“In risposta alle notizie – si legge in una nota – apparse sulle testate giornalistiche in data 18 luglio 2024 in cui vengono lamentate da parte del Comune di Norcia “…Criticità in cui versa attualmente la gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e lavaggio stradale” e l’insufficiente gestione delle attività di sfalcio, Valle Umbra Servizi precisa che il suo affidamento riguarda esclusivamente i servizi di raccolta, spazzamento e la gestione di un centro di raccolta rifiuti. Non competono a VUS, poiché non previste contrattualmente, le attività di lavaggio delle strade né quelle di sfalcio; in particolare quest’ultima non è neanche un servizio riconducibile per normativa vigente ai servizi di igiene urbana e quindi non oggetto di affidamento alla nostra Società.

Il servizio di spazzamento affidato a VUS – prosegue la nota – viene svolto in generale con regolarità e prevede l’intervento giornaliero di una spazzatrice meccanizzata e un servizio di spazzamento manuale con frequenza settimanale per la pulizia delle aree sedi del mercato cittadino. Nelle giornate dello scorso 18 e 19 giugno 2024 non è stato possibile impiegare la spazzatrice per un guasto improvviso e per questo motivo il servizio di spazzamento è stato svolto manualmente. Oltre a queste giornate, non risultano altre interruzioni di servizio”.

“Stupisce inoltre – afferma la direzione dell’Azienda – quanto asserito in merito alle future presunte riduzioni tariffarie, dal momento che il Comune di Norcia risulta ad oggi debitore di VUS per oltre 500.000 euro, per parlare del solo servizio rifiuti. E’ importante ricordare – prosegue la direzione – che il sistema regolatorio vigente prevede la tariffazione del servizio in misura quantitativamente proporzionale alle prestazioni fornite, considerando detrazioni automatiche in caso di mancanze o deficienze, che debbono comunque essere evidenziate all’Autorità di controllo (AURI, secondo la normativa e concordata di recente anche con il Comune di Norcia)”.

Prosegue ancora la nota dell’azienda partecipata: “Inoltre, diversamente da quanto asserito dal Sindaco Boccanera: “… I cittadini non ne possono più, vengono in Comune a lamentarsi per questa gestione, ed hanno ragione”, l’Azienda evidenzia di non aver ricevuto alcuna segnalazione attraverso i canali ordinari previsti dal regolamento attuativo di AURI. A tal proposito, ogni segnalazione da parte dell’utenza viene presa in considerazione attraverso il numero verde della Società, che rappresenta il principale canale di comunicazione con gli utenti del territorio. Valle Umbra Servizi auspica che il Comune di Norcia riconduca presto la propria azione nell’ambito della correttezza istituzionale, piuttosto che dare corpo a contrapposizioni societarie improduttive e spesso inaccettabili”.