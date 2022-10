Nemetria, riconoscimento del Quirinale per "Etica ed economia"

Il tema sarà "la tutela del risparmio come difesa del sociale"

Riconoscimento del presidente della Repubblica per la 30esima edizione di “Etica ed economia”, la conferenza di Nemetria, in programma all’auditorium San Domenico a partire dalle 15.30 del 14 ottobre prossimo. Il tema di quest’anno è “La tutela del risparmio come difesa del sociale”.

La medaglia del Quirinale

La medaglia del Quirinale è “un premio di rappresentanza, a testimonianza del suo personale apprezzamento rispetto all’evento, ritenuto di rilevante interesse istituzionale, culturale e sociale“. Un anniversario importante, quello di quest’anno, dunque, per “Etica ed economia”, “che Nemetria – dicono gli organizzatori – ha sviluppato da anni attraverso il contributo di personalità del mondo scientifico, religioso, politico che puntualmente, dal 1991, si incontrano alle conferenze di Nemetria, ormai annoverata come luogo di pensiero e punto di riferimento nazionale sul tema specifico dell’etica e dell’economia“.