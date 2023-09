Nello zaino con alcolici e cuffiette rubate, denunciato 19enne

Il ragazzo camerunense fermato dalla polizia a Fontivegge

Mentre erano impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio nel quartiere di Fontivegge, gli agenti della polizia di Stato di Perugia hanno notato due ragazzi sospetti nei pressi di un esercizio commerciale in piazza del Bacio.

Avvicinati dagli operatori, i due – un cittadino camerunense, classe 2004, gravato da precedenti di polizia, ed un cittadino marocchino, classe 1979, regolari sul territorio nazionale – hanno mostrato evidenti segni di nervosismo e insofferenza al controllo.

I poliziotti hanno quindi deciso di sottoporle a perquisizione che ha dato esito positivo nei confronti del 19enne. Infatti, all’interno dello zaino del ragazzo, gli agenti hanno trovato 10 confezioni di auricolari, una confezione di cuffie bluetooth, due bottiglie di vodka, verosimilmente provento di furto.

Sentito in merito al possesso degli oggetti, il 19enne non è stato in grado di fornire una motivazione attendibile.

Accompagnato in Questura per le attività di rito, il giovane è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione; la merce, invece, è stata sottoposta a sequestro.