Nell’auto droga, soldi e tre maschere di carnevale: arrestato

Il 18enne fermato dai carabinieri di Ponte San Giovanni mentre vagava in una zona dove si sono verificati diversi furti

Nell’auto i carabinieri gli hanno trovato droga, soldi e tre maschere di carnevale, probabilmente utilizzate per compiere furti e rapine senza essere visti in volto. I carabinieri di Ponte San Giovanni hanno tratto in arresto il 18enne albanese, da pochi giorni in Italia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il ragazzo è stato controllato a bordo di un’autovettura mentre percorreva una strada in una zona che ultimamente è stata interessata da alcuni furti in abitazione. L’uomo alla vista dei Carabinieri ha subito cercato di nascondere qualcosa, attirando ancora di più l’attenzione degli operanti che a seguito di perquisizione personale e veicolare hanno rinvenuto 6 dosi di cocaina, 1600 euro in banconote di piccolo e medio taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio e tre maschere di carnevale che spesso vengono utilizzate per commettere furti e rapine. Il 18enne è stato così dichiarato in arresto come disposto dall’autorità giudiziaria perugina.