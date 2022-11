Negozio buccheri chiuso dopo 50 anni, Comune pronto a collaborare per trovare altri spazi - Tuttoggi

“Il Comune di Gubbio, – dicono da Palazzo Pretorio – con il suo patrimonio, garantisce la messa a disposizione dei propri immobili a circa 65 associazioni culturali, sociali, sportive, abbattendo fino al 90% il canone di locazione e concedendo in comodato gratuito tali spazi alle associazioni portatrici della tradizione e del folklore millenari della città. Un modo concreto per sottolineare l’importanza che attribuiamo a quei valori di volontariato che queste associazioni rappresentano, nonchè al loro ruolo di presidio di un territorio così vasto”.

“In questi anni, attraverso mostre, convegni ed eventi – continua il Comune – abbiamo lavorato alacremente per contribuire in maniera concreta al rilancio del nostro artigianato, non da ultimo attraverso l’adesione a ‘La strada della ceramica’. Sarà pertanto compito di questa Amministrazione individuare alcuni spazi espositivi per accogliere, tra gli altri manufatti artistici, anche i buccheri, una delle maggiori espressioni della nostra storica arte della ceramica. Esprimiamo rammarico per quanto accaduto e siamo convinti che, attraverso un confronto civile e fruttuoso, la secolare storia dei buccheri Antonio Rossi potrà continuare, con rinnovato entusiasmo”.