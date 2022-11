Storico negozio di buccheri chiude dopo oltre 50 anni "Non ci è stata rinnovata concessione" - Tuttoggi

Gli artigiani del laboratorio ceramico "Buccheri Antonio Rossi" di via Savelli (Gubbio) dovranno lasciare i locali di proprietà comunale, riassegnati ad un altro soggetto tramite un bando di gara pubblica | Lo sdegno dei cittadini

Lo storico laboratorio ceramico di buccheri “Antonio Rossi”, in via Via Savelli della Porta a Gubbio, verrà chiuso. Una notizia che ha lasciato interdetti tutti i cittadini, che da oltre 50 anni hanno visto tale bottega come punto di riferimento per questa particolare forma d’arte, tradizionale e tipica della Città dei Ceri.

Gli artigiani del civico 1, eredi di una tradizione di famiglia passata da Antonio ai figli e poi ai nipoti, dovranno lasciare i locali di proprietà comunale poiché, scaduto l’affitto, questi sono stati riassegnati ad un altro soggetto (con una proposta di tutt’altra natura, da quanto emerge nel settore alimentare) tramite un bando di gara pubblica. “Purtroppo non ci è stata rinnovata la concessione ma cerchiamo di non entrare in polemica con le scelte strategiche” commentato i proprietari del negozio di buccheri.