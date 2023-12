Natale, cosa cambia per la raccolta rifiuti nei Comuni serviti da Sogepu - Tuttoggi.info

Anticipati a domenica 24 dicembre i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta previsti per lunedì 25 a Città di Castello, San Giustino, Citerna, Pietralunga e Montone

Sogepu ha concordato con gli assessorati all’Ambiente dei Comuni di Città di Castello, San Giustino, Citerna, Pietralunga, Montone e Monte Santa Maria Tiberina alcune modifiche dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” programmati per il giorno di Natale, lunedì 25 dicembre.

A Città di Castello la raccolta del rifiuto non recuperabile prevista per lunedì 25 dicembre nel centro storico sarà anticipata a domenica 24 dicembre, così come la raccolta del rifiuto umido-organico (prestabilita per lunedì 25) nella zona nord (Titta, Badiali, Cerbara, Giove, Piosina e Lerchi), nella zona rossa (Quartiere Ecologico, Riosecco, Zona “Polizia Stradale”, Graticole e Salaiolo), nella zona gialla (La Tina, Madonna del Latte, Montedoro, Meltina, Rignaldello, Pesci d’Oro, Casella), nella zona area vasta 1 (Bivio Canoscio, Bivio Lugnano, Badia Petroia, Ronti, Morra e Volterrano) e nelle zone rurali (Vingone, Mezzavia, Cugnano, Vignale, Montesca, Grumale, Userna, Vitellesca, Zoccolanti, San Martin d’Upò, Baucca, Laghi Spadi, Acquaia, San Martino di Castelvecchio).

Nelle zone industriali (utenze non domestiche) la raccolta del rifiuto non recuperabile programmata per martedì 26 dicembre sarà posticipata a martedì 2 Gennaio 2024. Non ci saranno variazioni, invece, per i servizi programmati nel resto del territorio comunale tifernate per martedì 26 dicembre.

Anche a San Giustino, Citerna, Pietralunga e Montone (sia centro storico che area vasta) sarà anticipata a domenica 24 dicembre la raccolta differenziata del rifiuto umido-organico prevista per lunedì 25 dicembre. In questi Comuni, oltre che a Monte Santa Maria Tiberina, si svolgeranno regolarmente, come da calendario, i servizi programmati per martedì 26 dicembre.

Per informazioni sulla programmazione e lo svolgimento dei servizi, gli utenti potranno contattare Sogepu al numero verde 800.132152.