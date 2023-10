Natale, conferme e novità: percorso sul ghiaccio e luminarie in tutto il centro

Incontro del Consorzio "Perugia in Centro" con artigiani e commercianti: gli eventi dal Black Friday del 24 novembre

Conferme e novità nel programma di eventi in centro in occasione delle prossime festività natalizie. Artigiani e commercianti si sono riuniti su invito del Consorzio “Perugia in centro” per discutere delle iniziative in programma e delle illuminazioni. Presenti alla riunione circa trenta negozianti provenienti da tutte le zone del centro, tra cui singoli operatori, referenti delle Associazioni dei borghi, ma anche responsabili dei negozi in franchising e aziendali a dimostrazione del grande interesse che c’è per l’argomento trattato. A rappresentare l’amministrazione comunale l’Assessore al Commercio Clara Pastorelli, ha riportato il sostegno dell’amministrazione alla realizzazione di un progetto condiviso.

Sarà un Natale all’insegna della luce e delle attrazioni, con i mercatini, la conferma della pista di ghiaccio, giochi, musica e tante proposte per bambini e famiglie.

Le luminarie in tutto il centro

Nella proposta le luminarie torneranno ad fare brillare tutto il centro e non Corso Vannucci, Via Mazzini e Piazza Matteotti, come avvenuto lo scorso anno. Infatti, il progetto di illuminazione coordinato, abbraccerà l’intero centro storico comprendente l’acropoli e i borghi, da Via dei Priori a Corso Cavour, da via Bonazzi a Porta Pesa fino a Corso Garibaldi. Immancabile l’Albero, che tornerà nella postazione originaria di Piazza IV Novembre. Sul tema luci vi sarà qualche altra sorpresa che stiamo mettendo in campo e vi sveleremo più avanti.

Eventi dal 24 novembre col Black Friday

Il via agli eventi natalizi avrà luogo venerdì 24 novembre, in concomitanza con l’ormai famoso Black Friday, l’ultimo venerdì di Novembre con promozioni e sconti che danno il via allo shopping natalizio. In quella data inaugurazione anche per i tradizionali Mercatini di Natale, quest’anno localizzati lungo Corso Vannucci, dove nel fine settimana dell’Immacolata l’8 dicembre tornerà Dolcissima Perugia, la seconda edizione della festa itinerante dedicata ai dolci artigianali.

La posta sul ghiaccio

Quanto alle attrazioni, la proposta di quest’anno vuole essere davvero sorprendente. La prima novità riguarda la nuova Pista di pattinaggio sul ghiaccio, realizzata con un percorso suggestivo di oltre 500mq nell’area dei giardini di Piazza Italia. Una nuova posizione che offrirà ai visitatori la possibilità di pattinare tra le fontane i monumenti della piazza.

La Piazza del gioco

Piazza Matteotti sarà la piazza dedicata al gioco, con l’istallazione del trenino per bambini, la giostra Carousel con cavalli e lo stand dedicato ai “giochi di una volta”. Immancabile la Casa di Babbo Natale, il quale sarà presente tra una consegna e un’altra e accoglierà tutti i bambini per raccontargli le tante avventure che dovrà affrontare e lasciargli una foto ricordo. Sarà presente la cassetta delle lettere per “spedire” a Babbo Natale la propria letterina. All’interno del Centro Camerale G. Alessi di Via Mazzini, verrà allestito uno spazio laboratorio per bambini con esperienze creative e occasioni di svago intelligente in collaborazione con P.O.S.T. Perugia.

Concerti dalle terrazze

Il clima di festa in musica coinvolgerà le vie e le piazze con i “Concerti dalle terrazze” che tornano a ravvivare le feste con momenti musicali e artistici di qualità dalle più belle e suggestive terrazze del centro storico. Gli eventi, in collaborazione con la Fondazione Perugia, sono in programma nei fine settimana che precedono il Natale, con un calendario in via di definizione.

Gli organizzatori hanno poi annunciato altre novità in arrivo.