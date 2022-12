Natale ad Assisi, gli affreschi di Giotto illuminano la città | Fotogallery - Tuttoggi

Gli affreschi di Giotto legati al tema della natività “escono” dalla Basilica di San Francesco per illuminare il Natale ad Assisi, attraverso spettacolari proiezioni scenografiche sulle facciate di chiese e monumenti della città, che si trasforma così in un enorme presepe a cielo aperto. Un progetto unico, promosso dal Comune di Assisi, in collaborazione con Enel, Sacro Convento di San Francesco in Assisi e Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola. Un percorso emozionale, biblico, artistico, francescano ed ecosostenibile. Un viaggio visibile anche dalla valle, che esce dalle mura urbiche ed esalta la bellezza dei principali luoghi francescani, all’insegna della sostenibilità, dato che è realizzato con tecnologia led ad altissime prestazioni, a basso impatto energetico. Basti pensare che il consumo per l’illuminazione scenografica della Basilica di San Francesco è pari a soltanto circa 1,5 kilowatt in più rispetto all’illuminazione architetturale originale, cioè circa un terzo di quanto consuma un appartamento normale. Le suggestive installazioni luminose sono state accese l’8 dicembre e saranno visibili tutti i giorni fino all’8 gennaio, all’imbrunire, a partire dalle 17.

La particolare narrazione artistica e figurativa inizia dalla Cattedrale di San Rufino, sulla cui facciata è riprodotta l’Annunciazione, uno dei simboli del Natale di Francesco. La tecnica utilizzata è quella dell’illuminazione mappata, che consente di proiettare, con un sagomatore, l’immagine di un affresco artisticamente ricomposta sulla superficie architettonica.