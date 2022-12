Natale ad Assisi, 130 eventi da domani all'8 gennaio - Tuttoggi

L’8 dicembre si entra nel vivo del Natale ad Assisi, con l’apertura, alle 10, dei mercatini artigianali in centro storico (Piazza della Chiesa Nuova, 8-24 dicembre, ore 10-20) e a Santa Maria degli Angeli (Piazza Garibaldi, 8-18 dicembre, ore 10-20). Il Trenino del Natale girerà per la città, tutti i giorni fino all’8 gennaio (ore 10-19, il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle ore 14.30), con partenza ogni 30 minuti dalle stazioni di Piazza del Comune e Palazzo Monte Frumentario, per un tour emozionale. con audioguida. alla scoperta delle bellezze di Assisi. A Palazzo Monte Frumentario (ingresso da via Fontebella), la Casa di Babbo Natale proporrà laboratori ludici e animazione, con elfi e Babbo Natale “in persona” che accoglieranno grandi e piccini. L’attrazione, con ingresso gratuito, sarà aperta dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, nei seguenti giorni: 8-9-10-11-17-18-23-24-26-30-31 dicembre mattino e pomeriggio; 22-27-28-29 dicembre solo pomeriggio; 1-2-3-4-5 gennaio solo pomeriggio; 6-7-8 gennaio mattino e pomeriggio.

Alle 15 l’accensione, in Piazza del Comune, del grande “Albero di alberi”, singolare albero di Natale composto da 80 abeti che poi verranno piantumati. A seguire inaugurazione del presepe monumentale di Mario Agrestini, sul sagrato del Tempio della Minerva e momento di festa con animazione musicale Marching Band dei Babbi Natale, che nel pomeriggio suoneranno anche a Santa Maria degli Angeli.

Alle 17 si accenderanno le spettacolari illuminazioni scenografiche che proietteranno cicli di affreschi di Giotto, legati al tema della Natività, sulle facciate delle chiese e dei principali monumenti. La città si trasformerà in un grande presepe a cielo aperto, un percorso emozionale visibile anche dalla valle, che esalterà la bellezza dei principali luoghi francescani, all’insegna della sostenibilità, dato che è realizzato con tecnologia led, a basso consumo energetico. Le suggestive installazioni luminose saranno visibili tutti i giorni fino all’8 gennaio e interesseranno i seguenti siti: Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco; Abbazia di San Pietro; Piazza del Comune; Cattedrale di San Rufino, Basilica di Santa Chiara; Basilica di Santa Maria degli Angeli; Santuario di Rivotorto; Statue del Presepe diffuso nel centro storico; Rocca Maggiore. Tutto questo mentre gli Zampognari suoneranno musiche e atmosfere di Natale per le vie del centro e di Santa Maria degli Angeli (ore 16 e 18.30).

Sempre dal giorno dell’Immacolata, apertura di tutti i principali presepi artistici e monumentali allestiti in città e nelle frazioni. La Torre del Popolo, monumento simbolo di Assisi, aperta al pubblico per la prima volta in ottocento anni, dall’8 dicembre sarà accessibile a cittadini e turisti (8 – 24 dicembre solo nel week end dalle 10 alle 17; dal 26 dicembre tutti i giorni dalle 10 alle 17). Ancora nel giorno dell’Immacolata, dopo la solenne celebrazione religiosa delle ore 17, nella Basilica Papale di San Francesco, alle 18.10 circa ci saranno l’accensione e la benedizione dell’albero e del presepe di San Francesco, nella piazza Inferiore della Basilica. La prima giornata di festa si concluderà alle 19.30, con l’accensione del grande e luminoso “Albero di alberi” allestito in piazza Garibaldi, a Santa Maria degli Angeli.

Le iniziative del Natale ad Assisi proseguiranno per tutto il ponte dell’Immacolata. Fino all’8 gennaio sarà una festa per tutti, un’emozione unica, con tanti eventi straordinari, per respirare a pieno l’atmosfera natalizia e lanciare al mondo un messaggio di pace e rinascita. Il programma completo e dettagliato di Natale ad Assisi è su: www.nataleassisi.it.