Natale 2024 a Bastia, presentato il programma delle iniziative - Tuttoggi.info

Presentato il cartellone di eventi e iniziative previste per Natale 2024 a Bastia, nel segno di memoria, luoghi e dono; partenza oggi pomeriggio, 8 dicembre, alle 17.45. Il sindaco Erigo Pecci ha voluto rimarcare il grande sforzo collettivo di tutti i soggetti che hanno permesso la realizzazione di questo Natale, mentre l’assessore Paolo Ansideri ha sottolineato la necessità di “riappropriarci dell’identità storica, architettonica e paesaggistica della nostra Città”.

Di seguito alcune delle principali novità del Natale 2024 a Bastia. Oltre alle consuete luminarie, verranno illuminati alcuni luoghi cardine della città come, ad esempio le alberature più importanti, i silos di Petrini, la vetrata dell’ex ospizio di via Giontella. Piazza Mazzini sarà la Piazza del Natale e verrà invasa da installazioni tra cui alberature monumentali, carri dei Rioni e tanto altro; elementi che – è stato spiegato – evocano e rappresentano la memoria collettiva e le specificità del nostro territorio.

Cinque delle chiese di Bastia saranno il luogo in cui i cittadini potranno portare oggetti personali per allestire il “tour delle Chiese” che sarà anche una storia del territorio, mentre nella sesta, Santa Croce, sarà possibile ammirare un tabernacolo, i reperti rinvenuti durante gli scavi di Piazza Mazzini, le campane della Chiesa di San Rocco, il ritrovato ingranaggio del campanile dell’orologio di Santa Croce e l’ingranaggio del campanile di Ospedalicchio. In collaborazione con UmbriaCon – che ha messo a disposizione 8 opere realizzate da street artist – e i commercianti di Bastia Umbra, prenderanno forma le “vetrine dell’arte e della musica” e ovviamente – come ogni anno – i quattro Rioni di Bastia realizzeranno gli alberi di Natale e saranno anche protagonisti di sketch teatrali.

Presso l’ex sede dell’Unilibera (Casa Chiara) verrà allestito uno spazio dedicato a mostre fotografiche, conferenze, musica e rappresentazioni teatrali per grandi e piccini. All’interno del Teatrino verranno esposte anche le foto vincitrici del Concorso WikiLoves Monuments Bastia Umbra. Vi saranno inoltre numerosi laboratori per bambini a cura della ludoteca e della biblioteca comunale. Novità di quest’anno saranno le “Cartoline da Bastia Umbra” che potranno essere prese in Piazza e in tutti i luoghi teatro di questo Natale. Insieme alle cartoline, sarà installata in Piazza una cassetta postale d’epoca, donata da Poste Italiane al Comune di Bastia, che vedrà ogni mattina un postino venire a ritirare le lettere. Per tutto il mese di dicembre ci saranno concerti, iniziative musicali, cori gospel, prove aperte del coro Aurora e animazioni musicali dagli Zampognari alla Marching Band; gran finale l’iniziativa “Via!”, organizzata da Comune e associazione RiverRock per il Capodanno 2025 che si terrà presso l’Arena Mattatoio in Piazza del Mercato.