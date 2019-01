Nasce Foligno 20|30, il 2 febbraio la presentazione pubblica

share

Partecipazione, co-progettazione e sviluppo sostenibile: sono queste alcune delle parole chiave intorno alle quali è nato e si sta sviluppando il progetto “Foligno 20|30: Laboratorio di partecipazione civica”, un percorso aperto promosso da cittadine e cittadini impegnati in vari ambiti professionali, sociali e culturali e rivolto a tutti coloro che intendono contribuire a livello ideativo e progettuale alla costruzione di un Programma per le prossime elezioni comunali.

Un progetto – spiegano i promotori – generato dalla consapevolezza che la nostra città ha bisogno di nuove opportunità e autentica partecipazione e che vuole coinvolgere i giovani, le donne e gli uomini che con le loro idee intendono diventare protagonisti dello sviluppo e della crescita di Foligno.

Un percorso innovativo capace di guardare al futuro, che crede nelle potenzialità di un territorio e di una città piena di risorse e competenze spesso sconosciute o trascurate, e che ha come principali riferimenti valoriali la Carta costituzionale e l’Agenda 2030 con la quale le Nazioni Unite hanno fissato gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile globale e locale.

Foligno 2030 è un laboratorio democratico, popolare ed aperto alle idee e alle persone che intendono mettersi in gioco per amore della città, uno spazio concreto di impegno civile e democrazia partecipativa attraverso cui rilanciare un’idea di sviluppo capace di trasformare Foligno in una città sempre più inclusiva, sostenibile, attrattiva e di ampio respiro europeo.

Elementi fondamentali di questo percorso sono la partecipazione e l’innovazione degli strumenti che vengono proposti per la costruzione del Programma politico per la città e per la successiva fase di governo. Per questo Foligno 2030 propone un percorso partecipativo strutturato, all’interno del quale possano emergere i temi rilevanti per Foligno, con momenti di dibattito e co-progettazione finalizzati a costruire proposte concrete e fattibili per il governo della nostra città.

Foligno 2030 è: 1 grande spazio aperto di discussione e proposte, 10 tavoli di progettazione, 100 giorni di partecipazione con incontri ed eventi di ascolto, 1000 idee per la città e 5 anni per realizzarle.

Il prossimo 2 febbraio, alle ore 17.00, nella cornice dell’Auditorium Santa Caterina, sarà presentato alla cittadinanza il progetto e il percorso, gli appuntamenti, gli eventi e le modalità d’azione per l’elaborazione di un programma che sia in grado di raccogliere e lanciare una sfida per il futuro della città: riportare la persona al centro della vita pubblica e questa al centro della vita delle persone, avendo come valori fondamentali tra gli altri, la difesa dei diritti, la tutela dell’ambiente, la centralità del lavoro, la buona economia, la lotta alla povertà, lo sviluppo sociale e culturale.

share

Stampa