Nasce federazione Cimo – Fesmed Umbria, Cristina Cenci presidente

La stessa Cimo Umbria ha rinnovato le proprie cariche per il quadriennio 2022-2026, confermando

il dottor Marco Coccetta segretario regionale. Vice segretario regionale vicario è Cristina Cenci.

Il tutto si è svolto alla presenza del presidente nazionale di Cimo Medici, Guido Quici.

“Cimo Umbria e la neonata Federazione Cimo-Fesmed continueranno a portare avanti le battaglie che da sempre caratterizzano la nostra azione sindacale – hanno detto Coccetta e Cenci – Lo faremo come sempre in difesa del cittadino, del Sistema sanitario regionale e per difendere la professionalità dei medici”. “E come sempre abbiamo fatto – hanno aggiunto Coccetta e Cenci – continueremo a dare il nostro contributo al Sistema sanitario regionale”.

E’ stato illustrato anche il primo atto di Cimo – Fesmed e riguarda la partita delle risorse che si è

sbloccata a favore dei medici che si occupano delle certificazioni INAIL per infortuni sul lavoro e

malattie professionali.