Narni, torna nel centro storico "Gioca e Mettiti in Gioco”: una serata per i più piccoli - Tuttoggi.info

Torna a Narni, dopo lo stop imposto dalla pandemia, la manifestazione “Gioca e mettiti in gioco”, dedicata ai giochi all’aria aperta per bambini, bambine e adulti.

Ad annunciarlo l’assessore al Sociale del Comune di Narni, Silvia Tiberti, che ricorda l’appuntamento fissato per il prossimo 28 luglio, dalle 20,30, nel centro storico. Il via sarà dato in Piazza Garibaldi, davanti all’Arco del Duomo. Sono 45 le postazioni.

Sarà possibile immergersi in laboratori di ogni tipo, dall’impasto delle tagliatelle alla decorazione delle mani con l’henné, eseguiti dalle beneficiarie del progetto di accoglienza Sai del Comune di Narni. In programma anche la trasformazione di materiali di recupero, plastica, carta, metalli, terra. Con “Manini’s Beach” Piazza Marconi, davanti al teatro, verrà trasformata in una spiaggia dove fare laboratori teatrali comodamente distesi su uno dei tanti gonfiabili.

La città a disposizione dei bambini

“La città – dichiara l’assessore Tiberti – per una notte sarà a disposizione dei bambini e delle bambine. Giocare e mettersi in gioco negli spazi urbani significa anche vivere la città come insieme di opportunità educative”.

“La manifestazione verterà sul tema della condivisione”

“La manifestazione Gioca e mettiti in Gioco – spiega il direttore artistico Mariacristina Angeli, presidente dell’associazione Minerva – verterà sul tema della condivisione. Le associazioni che si mettono in gioco sono sempre più numerose: evidentemente abbiamo piantato un seme che cresce e matura nel tempo, in una città accogliente e sensibile che mette i bambini e le loro famiglie in primo piano”.