Narni, mezzo pesante si ribalta sulla SS 675 Umbro Laziale | Traffico deviato

Aggiornamento alle 19.10 – È tornata normale la viabilità sul Rato dopo l’incidente questo pomeriggio.

A causa di un mezzo pesante intraversato al km 18,400 è temporaneamente chiusa in direzione Terni la strada statale 675 “Umbro Laziale”, nel territorio comunale di Narni.

L’incidente, che non ha provocato feriti o danni ad altri veicoli, è avvenuto in prossimità dell’uscita della galleria Castagnola, causando l’incolonnamento delle auto all’interno del tunnel.

E’ stata predisposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Amelia (km 21,000). Il traffico potrà quindi proseguire per S.Pellegrino/Narni Scalo e rientrare sulla statale 675 allo svincolo Narni Scalo/Capitone (km 17,200).

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e consentire la riapertura del tratto in piena sicurezza.

Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

