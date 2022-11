Narni, Francesco Meschini nuovo Diacono - Tuttoggi

Francesco Meschini nuovo Diacono, riceverà la consacrazione domenica 27 novembre nella chiesa di Sant’Antonio di Padova

La Chiesa diocesana è in festa per l’ordinazione a diacono permanente di Francesco Meschini, che riceverà la consacrazione domenica 27 novembre alle ore 17.30 nella chiesa di Sant’Antonio di Padova a Narni Scalo, per imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del vescovo di Terni-Narni-Amelia mons. Francesco Antonio Soddu.

Il diaconato è il ministero ecclesiale che impegna nel servizio della proclamazione della parola di Dio, nella celebrazione della liturgia e nella premura verso i più poveri e deboli. Al diacono permanente viene affidato, secondo le esigenze, uno specifico servizio ministeriale nella comunità ecclesiale da svolgere secondo la spiritualità del servizio per il bene degli uomini. Francesco Meschini, originario di Corciano, ha 62 anni; è laureato in scienze geologiche. È sposato ed ha due figli. Ha lavorato come libero professionista e presso la Regione dell’Umbria, successivamente nella Calce S. Pellegrino S.p.A.