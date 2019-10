Narni, avviso pubblico per apertura nuovo bancomat

E’ finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse per l’apertura di un bancomat al centro storico l’avviso pubblico esplorativo emanato ieri dal Comune di Narni. Nell’avviso è anche individuata la sede dove dovrà essere installato, ossia nei locali di proprietà comunale di Via Arco Romano 4.

All’avviso, spiega l’amministrazione, sono ammessi a manifestare interesse a partecipare alla presente selezione istituti di credito italiani ed internazionali. L’installazione dello sportello bancomat avrà una durata di 6 anni con possibilità di rinnovo per altri 6 previa richiesta scritta.

Obbligo dell’istituto bancario sarà quello di munire l’apparecchiatura di sistema proprio di sorveglianza h24 senza alcun onere gravante sul Comune per l’esecuzione dell’intervento e per il successivo ripristino dell’area interessata dall’installazione dello sportello bancomat, fatta eccezione per l’eventuale utenza elettrica. A carico dell’istituto di credito anche l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni per l’esecuzione delle opere.

A tale scopo l’amministrazione, si legge nell’avviso, nell’intento di contattare un congruo numero di potenziali soggetti prestatori, in possesso dei necessari requisiti di legge, invita gli interessati a trasmettere una lettera di presentazione e di manifestazione di interesse all’installazione dello sportello bancomat presso i locali individuati dall’amministrazione. La scadenza è fissata al 24 ottobre alle ore 12 con invio della lettera di partecipazione a comune.narni@postacert.umbria.it.

