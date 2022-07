Napoli – Perugia, dove vederla gratis in diretta | Tifosi, allerta Digos

Alle 18 i Grifoni di Castori fanno visita nel ritiro di Dimaro agli Azzurri di Spalletti dopo i fischi in piazza alla presentazione del Napoli

Allertata la Digos in vista dell’amichevole Napoli – Perugia in programma questo pomeriggio (domenica) alle 18 nel campo di Dimaro dove gli Azzurri di Spalletti sono in ritiro. E’ infatti prevista anche la presenza di un centinaio di tifosi perugini, tra coloro che in questi giorni hanno raggiunto Pieve di Cadore, dove i Grifoni di Castori stanno preparando la stagione.

Un’allerta scattata in virtù di vecchie ruggini tra la tifoseria partenopea e quella perugina. Con Questura e Digos che hanno imposto di dividere gli spazi destinati alla tifoseria biancorossa nel piccolo impianto di Val di Sole in Trentino. Tra i tifosi del Napoli c’è poi una certa tensione per l’andamento del calciomercato (e la cessione di Koulibaly), con i tifosi che hanno contestato alla presentazione della squadra.