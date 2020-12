Muzi Betti, un citofono alla finestra, ospiti e parenti tornano a parlarsi dopo mesi - Tuttoggi

Un citofono e una grande vetrata per consentire ai parenti di vedere ma anche riascoltare, dopo tanto tempo, la voce dei propri cari. La Muzi Betti si è attrezzata così per “ridurre” le distanze tra gli ospiti della struttura e i loro familiari, finora mai fatti accedere dentro le mura dell’Asp in ottemperanza alle disposizioni di legge anti Covid.

Entusiasta di questa novità, messa a disposizione dei parenti, il presidente di Muzi Betti Andreina Ciubini, che questa mattina ha anche ricevuto l’associazione di volontariato Hakuna Matata, donatrice di guanti in lattice monouso per gli operatori sanitari. “Un piccolo pensiero per ringraziarvi di tutto quello che state facendo“, hanno aggiunto i membri della Onlus.

Solo 10 giorni fa la Muzi Betti aveva registrato tre positivi all’interno della struttura – un’anziana ospite di 100 anni e due infermieri – poi prontamente isolati. La situazione era poi tornata sotto controllo dopo gli oltre 100 tamponi, effettuati a tutti gli anziani e al resto del personale, risultati negativi.