Coronavirus, alla Muzi Betti positivi 2 operatori e una ospite di 100 anni - Tuttoggi

Una signora di 100 anni ospite della Muzi Betti e due operatori sanitari della medesima Asp sono risultati positivi al Coronavirus.

Nella struttura sono stati immediatamente attivati tutti i protocolli di sicurezza, con l’isolamento dell’ospite contagiata e l’effettuazione di tamponi a tutti gli anziani e operatori presenti, “che hanno dato tutti esito negativo al Covid” annuncia il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta.

Fino ad oggi alla Muzi Betti non si erano mai registrati casi positivi al Coronavirus: “Speriamo che il fenomeno sia circoscritto come sembrano testimoniare i segnali incoraggianti in arrivano dai tamponi”, ha evidenziato il sindaco nel ringraziare gli operatori della residenza sanitaria, “che svolgono il loro lavoro in un’area particolarmente complessa e difficile, dove sono ospitate quasi 100 anziani e dove il rischio di una ipotetica espansione dell’epidemia può diventare molto pericoloso, anche se al momento la situazione sembra essere sotto controllo”.