Musicista dona opera di Burri al museo ex Seccatoi "Il Maestro la regalò a mio suocero negli anni '70" - Tuttoggi.info

Giuseppe Fiordimela ha consegnato l'opera direttamente nelle mani del presidente della 'Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri' Bruno Corà

Grande gesto quello compiuto ieri mattina (19 giugno) dal musicista Giuseppe Fiordimela, presentatosi alla Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri di Città di Castello per donare di un’opera di Burri al Museo degli Ex Seccatoi del Tabacco.

L’ex direttore della Banda musicale di Monte Santa Maria Tiberina, ha voluto attuare l’intenzione del proprio suocero Gaetano Piermartiri il quale aveva ricevuto in dono l’opera dal Maestro Burri negli anni ’70; Fiordimela, consapevole come l’artista non amasse che le opere da lui donate ad amici fossero alienate e ‘monetizzate’, ha ritenuto che la migliore destinazione dell’opera fosse proprio quella del Museo degli ex Seccatoi.

Un atto di raro esempio etico da considerare esemplare nel nostro tempo. Fiordimela è stato ricevuto in Fondazione dal presidente Bruno Corà e dall’Arch. Tiziano Sarteanesi, entrambi membri del Comitato esecutivo della Fondazione, che hanno provveduto con entusiasmo a ricevere l’opera nella Collezione.