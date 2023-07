Musiche del sud e eventi coinvolgenti a Cerqueto e Castello delle Forme - Tuttoggi.info

Castello delle Forme e Cerqueto ospiteranno il penultimo weekend de L’Umbria delle Meraviglie

Castello delle Forme e Cerqueto ospiteranno il penultimo weekend de L’Umbria delle Meraviglie e aspettano tutti per un viaggio musicale che vi porterà al sud dell’Italia ed altri coinvolgenti appuntamenti per grandi e piccini. Si inizia sabato 29 luglio, alle ore 21.00 presso il suggestivo Castello delle Forme a Marsciano con “Musiche dal Sud: Viaggio intorno alla Tarantella”, domenica 30 luglio, invece, alle ore 10.00, avrà luogo un emozionante “Trekking Urbano” per scoprire il borgo di Castello delle Forme e di Cerqueto e alle ore 18.30, nell’Arena del borgo di Cerqueto, andrà in scena lo spettacolo “Racconti Marmocchi”.

Un sabato, quello del 29 luglio, che promette colore e divertimento. Alle ore 21.00 presso il suggestivo Castello delle Forme a Marsciano, infatti, avrà luogo lo spettacolo “Musiche dal Sud: Viaggio intorno alla Tarantella” curato dall’Associazione Tarantarci di Perugia. Gli artisti della compagnia si esibiranno in un’esplosione di tradizioni popolari provenienti dalla Calabria, dalla Puglia e dal Salento, attraverso coinvolgenti esibizioni di pizziche, tammuriate, tarantelle e altre danze e musiche del Sud Italia. Un’occasione unica per immergersi nel ricco patrimonio culturale e musicale del nostro paese.

Per chi desidera conoscere e scoprire i piccoli centri di Castello delle Forme e di Cerqueto, domenica 30 luglio, alle ore 10.00, ne avrà la possibilità grazie al “Trekking Urbano” in programma. I partecipanti, partendo dalla piazza di Castello delle forme, potranno in questo modo esplorare i luoghi più caratteristici dei due piccoli centri sotto la guida di esperti locali. Durante la visita, ci sarà anche l’opportunità di ammirare la bellezza dell’affascinante San Sebastiano del Perugino.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 18.30, nell’incantevole Arena del borgo di Cerqueto di Marsciano, andrà in scena lo spettacolo “Racconti Marmocchi” di e con Claudio M. Paternò, una produzione di MTTM Micro Teatro Terra Marique APS. Uno spettacolo di microteatro pensato appositamente per i bambini e le famiglie, composto da 56 storie diverse, che promuove l’amore per la lettura e la musica dal vivo.

Il Festival LUMe è un’iniziativa unica nel suo genere, dedicata all’accoglienza e al rispetto delle diverse culture e tradizioni. La sua missione è valorizzare luoghi di interesse, culture e patrimoni immateriali, rendendoli accessibili a tutti. Grazie alla sua natura aperta e interculturale, il Festival offre l’opportunità per famiglie, adulti e bambini di condividere esperienze indimenticabili insieme.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni per gli eventi – tutti gratuiti – è possibile contattare il numero di telefono 3761636555 o inviare un’e-mail a info@microteatro.it.