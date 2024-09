Musica ed emozioni, sabato al Digipass il concerto del Coro di Norcia - Tuttoggi.info

“Le parole della musica. Quando le emozioni si rivestono di suoni”. È questo il titolo del concerto che il Coro San Benedetto Città di Norcia, propone per l’Estate Nursina 2024, per l’esibizione che lo vedrà protagonista sabato 21 settembre alle 18,30 presso lo Spazio Digipass, in Via Solferino a Norcia, dietro Piazza San Benedetto.

Numerosi i brani che saranno presentati dal gruppo nursino, diretto da Luca Garbini, e presieduto da Alberto Conforzi, per oltre un’ora di musica e emozioni, appunto. Il tema del repertorio proposto infatti è il sentimento umano nelle sue varie sfaccettature, espresso attraverso le canzoni d’amore, brani con una carica nostalgica dirompente, come l’esecuzione di tre brani di Piazzolla tra cui il famoso ‘Libertango’, incursioni nel mondo dell’Opera e anche nella musica contemporanea con l’arrangiamento corale di celebri canzoni come Caruso di Lucio Dalla. Questo a dimostrazione del fatto che niente come la musica riesce a veicolare nel profondo quello che le parole dicono.

Un’associazione che si annovera tra le più longeve e attive di Norcia, che non ha mai smesso di portare avanti l’arte del canto, con passione e determinazione che nel 2025 festeggerà i 40 anni di attività dalla sua costituzione ufficiale, già ‘Corale Gildo Antonioni’.