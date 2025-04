Incidente coinvolge mezzo pesante sulla Flaminia, strada chiusa - Tuttoggi.info

A causa di un incidente stradale, temporaneamente chiusa la strada statale 3 “Flaminia” all’altezza del territorio comunale di Nocera Umbra, in provincia di Perugia. Il sinistro, avvenuto all’altezza del km 175,800, ha coinvolto un mezzo pesante. Per consentire le operazioni di rimozione del mezzo, il traffico viene provvisoriamente deviato lungo la viabilità adiacente, con indicazioni in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.