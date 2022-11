Muore in strada per sedare una lite, giovane nigeriano in stato di fermo per l'omicidio di Ridha Jamaaoui - Tuttoggi

Nigeriano in stato di fermo per l'omicidio di Ridha Jamaaoui, 39enne tunisino massacrato di botte tra via Romagna e via Marche.

Secondo quanto si apprende dall’ANSA, un giovane di origini nigeriane sarebbe in stato di fermo per l’omicidio di Ridha Jamaaoui, 39enne tunisino massacrato di botte tra via Romagna e via Marche, a Terni, il 27 novembre scorso.

L’uomo, padre di tre figli, ha perso la vita mentre tentava di sedare una lite scaturita per motivi di circolazione stradale.