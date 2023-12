Muore d’infarto a 71 anni nel suo camion, la notte di Natale

Il dramma nell'area di servizio di Fabro Est sull'A1. Motore acceso dalla sera prima, ma solo la mattina del 25 chiamati i soccorsi

E’ stato trovato morto, la mattina di Natale, nel suo camion parcheggiato nella stazione di servizio dell’Autostrada A1, a Fabro Est, in Umbria. L’autotrasportare, di 71 anni, originario della provincia di Udine, dove risiedeva, era riverso sulla brandina.

Ad accertarsi del decesso gli agenti della polizia stradale, allertati dai benzinai dell’area di servizio, a loro volta allertati dagli altri camionisti, che avevano notato quel camion fermo con il motore acceso dalla sera precedente.

Soltanto la mattina di Natale, però, è stato chiesto l’intervento della polizia. Le pattuglie della Polizia Stradale di Orvieto, coordinate del Centro Operativo della Polizia Stradale, hanno raggiunto il punto in cui sostava il mezzo, effettivamente in sosta e con il motore acceso come segnalato. Per accertarsi di quanto stesse accadendo, i poliziotti si sono affacciati all’interno dell’abitacolo e attraverso i finestrini chiusi hanno visto l’uomo riverso sulla brandina, senza alcun movimento che facesse intendere un’attività respiratoria.

Presagendo la gravità della situazione, gli agenti hanno rotto il vetro del finestrino, nella speranza di essere in tempo per poter salvare quell’uomo, avendo nel frattempo richiesto l’intervento di un’ambulanza.

Purtroppo, però, ben poco si è potuto fare, perché il corpo era ormai esanime ed aveva evidenti i segni di un decesso avvenuto ore prima. Lo stesso medico legale ha confermato il decesso per cause naturali. Un infarto, che lo ha colpito la notte della vigilia di Natale, quando chi può festeggia insieme alle proprie famiglie, mentre gli autotrasportatori attendono che trascorra il fermo o lavorano, per chi trasporta prodotti deperibili o che comunque devono arrivare urgentemente a destinazione in deroga agli stop.

I familiari dell’autotrasportatore di 71 anni, avvertiti dalla polizia, lo hanno raggiunto all’obitorio dell’ospedale di Orvieto.