Municipale Foligno, nessun caso dopo i controlli notturni con etilometro

Sono stati effettuai controlli notturni da parte di vigili urbani nell’ambito del progetto “La Polizia Municipale per la sicurezza – 2018-2019”, per il controllo sulla guida in stato di ebbrezza.

A fronte di 44 persona controllate con etilometro nessuno è risultato oltre soglia (soltanto una persona aveva 0.38, quindi appena sotto il limite di 0,50 grammi per litro di alcol nel sangue, limite oltre il quale scatta la guida in stato di ebbrezza).

Sono state 19 le sanzioni complessive rilevate dalle tre pattuglie della Municipale operative sul territorio, tra le quali se ne evidenziano 2 per circolazione senza revisione periodica ed una per eccesso di velocità.

“Il primo servizio notturno con etilometro – ha commentato il comandante Massimiliano Galloni – ha dato esiti confortanti. Soprattutto fra i giovani si sta estendendo la buona abitudine del guidatore che non beve. Continueremo la nostra attività contando sul fatto che anche il passa parola in città eserciti un ulteriore effetto deterrente”.

