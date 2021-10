Motoraduno per ricordare “Gallone” Alessio

Sabato l'iniziativa organizzata a San Martino in Colle dagli amici dello sfortunato 18enne morto in un incidente stradale

Motoraduno per ricordare Alessio Galletti, il “Gallone”. Iniziativa degli amici del ragazzo 18enne morto a seguito di un incidente mentre era sul suo scooter, tamponato da un’auto e investito da un altro mezzo, vicino casa. Una tragedia che non ha fatto venire meno la passione per le due ruote a motore, che gli amici condividevano con il “Gallone”. Quegli amici che su scooter e motorini, indossando una felpa rosa con stampata la foto di Alessio, lo hanno scortato nel suo ultimo viaggio in cimitero, dopo un commovente omaggio come quello che la MotoGp riservò al Sic.

Sabato 9 ottobre intendono ricordare il loro sfortunato amico con un raduno, con ritrovo alle 15 e partenza alle 15.30 da San Martino in Colle, in via del Medico. Una manifestazione comunicata e autorizzata dalla municipale che regolamenterà il traffico.

Gli organizzatori hanno responsabilmente assunto tutte le misure affinché la manifestazione si svolga in sicurezza, nel rispetto del Codice della strada e delle misure anti Covid. Quindi caschi allacciati per chi parteciperà in sella al motorino, distanziamento e mascherina nelle fasi della partenza e al ritrovo finale e per quanti saranno a piedi. In modo ordinato, senza creare disguidi. Il modo migliore per ricordare l’amico Alessio.

(L’omaggio ai funerali di Alessio Galletti video Instragram gente_di_marsciano)