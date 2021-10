“Ciao Gallo”, il commosso addio ad Alessio Galletti

A San Martino in Colle i funerali del 18enne morto in un incidente stradale | L'ultimo viaggio al cimitero scortato dagli amici in motorino

“Ciao Gallo”. Lo ripetono gli amici di Alessio Galletti, che si stringono per farsi coraggio nell’area del campo sportivo di San Martino in Colle che ha ospitato i funerali del 18enne, morto in un incidente sulla strada vicino casa. Una frase scritta sulle magliette. Mentre sulle felpe rosa, indossate dagli amici, è stata stampata la foto di Alessio col suo inseparabile scooter.

Un’intera comunità, ancora incredula per quanto accaduto, ha manifestato la propria vicinanza alla famiglia Galletti, in un momento così difficile. Al papà Maurizio, alla mamma Stefania, alla sorella Giusi. E a tutta la famiglia conosciuta e stimata nella frazione perugina.

C’erano anche i compagni di scuola che sul muro dell’Itis di Marsciano gli hanno dedicato un murale. E tanti messaggi di affetto e amore per Alessio, affidati ai social. Oggi è stato un altro giorno di dolore, come in quella maledetta notte di una settimana fa in cui Alessio, in sella al suo ciclomotore mentre tornava a casa prima di cena, è stato tamponato da un’auto e poi investito da un’altra vettura che procedeva in senso opposto.

Poi una pietosa settimana di attesa da parte dei familiari per poter dare l’addio al loro Alessio, ricevuto il nulla-osta del magistrato per i funerali, a cui hanno partecipato anche il sindaco Romizi e l’assessore Merli. Ora Alessio riposa nel cimitero di San Martino in Colle, dove è stato scortato dai suoi amici, in motorino, mentre i palloncini bianchi salivano in cielo.