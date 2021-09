Un murale e tanto amore per Alessio | Il punto sulle indagini

Aperto un fascicolo per omicidio stradale, indagate le due donne coinvolte nell'incidente | Il cordoglio del sindaco a nome di tutti i perugini

Un murale per ricordare Alessio Galletti, il 18enne morto in un incidente stradale vicino alla sua abitazione, a San Martino in Colle. Lo hanno disegnato gli amici del gruppo che frequentava. C’è un cuore blu e arancio, con dentro le iniziali, A.G. “R.I.P.” (riposa in pace). E vicino quello scooter che era la sua passione. La scritta “sempre nel cuore” con la vernice nera si unisce ai tanti messaggi affidati al web. Degli amici, della fidanzata. Commoventi, spontanei, profondi. Per testimoniare il profondo legame con il loro “Gallone“, come veniva chiamato Alessio. Un amico che porteranno sempre nel cuore e nella memoria dei tanti momenti vissuti insieme.

Le indagini sull’incidente

Le due donne coinvolte nell’incidente (la 49enne a bordo dell’auto che avrebbe tamponato lo scooter su cui viaggiava Alessio e la 67enne sul mezzo che lo avrebbe investito una volta a terra) sono state iscritte nel registro degli indagati. La pm Manuela Comodi ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Gli accertamenti effettuati subito dopo l’incidente hanno escluso alterazioni delle persone che erano alla guida. Entro questa settimana sarà effettuata l’autopsia sul corpo di Alessio. Dopo di che, con il nulla-osta del magistrato, familiari e amici del ragazzo potranno salutarlo per l’ultima volta.

Il cordoglio del Comune

Anche il sindaco Romizi e l’Amministrazione comunale hanno espresso vivo e profondo cordoglio per la scomparsa del giovane. Stringendosi intorno alla famiglia, a nome dell’intera comunità perugina, “per questa irreparabile e tragica perdita“.