Motociclisti feriti a Serravalle, soccorsi da pattuglia dell'Esercito - Tuttoggi

Due motociclisti sono rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave, in un incidente stradale avvenuto all’altezza dell’incrocio di Serravalle di Norcia. A soccorrerli nell’immediatezza dell’incidente è stata una pattuglia dell’Esercito italiano.

L’incidente è avvenuto domenica 19 luglio poco prima delle 12. Ad essere coinvolti due motociclisti. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Esercito impiegati nell’operazione “Strade sicure”.

Motociclisti soccorsi dai militari dell’Esercito

I soldati, granatieri del 2° Battaglione “Cengio” di stanza a Spoleto e appartenenti al raggruppamento “Umbria-Marche”, a guida Reggimento Genio Ferrovieri, hanno messo in sicurezza la zona e prestato i primi soccorsi ai feriti, coscienti e, da un controllo visivo, senza gravi lesioni.

Dopo aver attivato i sanitari, che, giunti dopo pochi minuti, hanno trasportato i motociclisti all’ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto, la pattuglia ha coadiuvato le Forze dell’ordine nella gestione della viabilità stradale, per poi riprendere regolare servizio.

L’attività del raggruppamento “Umbria – Marche”

Il raggruppamento “Umbria-Marche”, garantisce una costante presenza dei soldati dell’Esercito che svolgono compiti di vigilanza a obiettivi sensibili e di pattugliamento nelle provincie di Perugia, Macerata, Ancona e Pesaro-Urbino.

Tra i principali siti presidiati, i palazzi giudiziari di Perugia e Spoleto, luoghi di culto – tra cui la basiliche di S. Francesco d’Assisi, di Santa Maria degli Angeli e di Santa Rita da Cascia – porti e aeroporti marchigiani, i centri abitati tra Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del 2016.

Questo è solo l’ultimo dei tanti interventi di rilievo eseguiti dai soldati dell’Esercito impiegati nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure” coordinati nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche Toscana e Umbria dal Comando Forze Operative Nord di Padova.