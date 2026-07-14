Moto, il Team Pileri in Spagna per i test Mir Moto5 e Promo3 - Tuttoggi.info

Tre circuiti, centinaia di chilometri percorsi e un obiettivo preciso: arrivare nelle migliori condizioni ai prossimi appuntamenti del trofeo internazionale Mir Moto5. Si è conclusa in Spagna una proficua tre giorni di test del Team Pileri Terni, protagonista insieme a Matthias Sultana di un intenso programma di lavoro che ha toccato i tracciati di Villena, Albacete e Yepes.

Test a Villena

Il primo giorno è stato dedicato al circuito di Villena, utile per ritrovare immediatamente il feeling con la moto dopo la pausa. La seconda sessione si è invece svolta ad Albacete, pista di 3.550 metri che ospiterà il prossimo appuntamento del trofeo internazionale Mir Moto5, offrendo così un’importante occasione per affinare il set-up in condizioni reali di gara. La tre giorni si è conclusa sul tecnico e tortuoso circuito di Yepes, dove il lavoro si è concentrato soprattutto sulla posizione in sella, sulla fluidità di guida e sulla ricerca della massima efficacia in percorrenza di curva.

Il team Pileri crece

“Sono stati tre giorni di lavoro – sottolinea il team manager Francesco Pileri – molto intensi e produttivi. Abbiamo scelto circuiti con caratteristiche completamente diverse proprio per mettere Matthias nelle condizioni di crescere sotto ogni aspetto. Ad Albacete abbiamo raccolto indicazioni preziose in vista della prossima gara del trofeo Mir Moto5, mentre a Yepes ci siamo concentrati su dettagli tecnici che, in categorie come queste, possono fare la differenza. Matthias ha dimostrato maturità, grande voglia di imparare e un passo in costante crescita. Siamo soddisfatti del lavoro svolto, ma sappiamo che c’è ancora margine per migliorare. A fine luglio torneremo in Spagna per proseguire il programma di allenamento”.

Cesare Golfetto nel team

Le novità, però, non finiscono in pista. Il Team Pileri ha infatti definito anche un importante innesto per la seconda parte della stagione: il 12enne Cesare Golfetto entrerà a far parte della squadra e disputerà il trofeo internazionale Mir Promo3, potendo contare sulla stessa struttura tecnica che segue Matthias Sultana.

I giovani nel progetto sportivo

“Crediamo molto nei giovani piloti – conclude Pileri – e nel lavoro quotidiano in pista. L’arrivo di Cesare rappresenta un ulteriore passo nella crescita del nostro progetto sportivo. Avrà a disposizione lo stesso staff tecnico e la stessa metodologia di lavoro di Matthias. Siamo convinti che condividere esperienza, dati e sviluppo sarà un valore aggiunto per entrambi. Vogliamo costruire un ambiente competitivo, ma anche capace di far crescere i ragazzi dal punto di vista tecnico e umano”.

Con Sultana impegnato nella Moto5 e Golfetto al via della Promo3, il Team Pileri Terni guarda ora ai prossimi test di fine luglio in Spagna, continuando un percorso di crescita che punta a consolidare i risultati in pista e a valorizzare due giovani talenti del motociclismo internazionale.