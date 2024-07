Moto: consigli utili per risparmiare sulle spese - Tuttoggi.info

Alcune spese di mantenimento sono fisse, come la revisione e il bollo, su altre invece è possibile risparmiare adottando alcuni accorgimenti e sfruttando una serie di opportunità

La moto risulta senza dubbio un mezzo pratico ed efficiente, capace di offrire un’esperienza di guida unica in qualsiasi contesto cittadino ed extra urbano.

Optare per l’acquisto di questo veicolo permette di beneficiare di una serie di vantaggi, in ogni caso è bene ricordare che, oltre all’investimento iniziale, bisogna fronteggiare una serie di costi di gestione, che vanno valutati attentamente per verificarne la sostenibilità e l’impatto sul budget.

Alcune spese di mantenimento sono fisse, come la revisione e il bollo, su altre invece è possibile risparmiare adottando alcuni accorgimenti e sfruttando una serie di opportunità.





Stipulare una polizza moto con una tariffa competitiva



Tra i costi di mantenimento da considerare nella gestione di un motociclo c’è la polizza RC, che copre i danni causati a terzi durante la circolazione.

Per ottimizzare la spesa è innanzitutto possibile optare per un’assicurazione moto online con una tariffa competitiva, affidandosi a realtà specializzate come Verti, così da proteggere il proprio mezzo al meglio usufruendo di un buon rapporto qualità-prezzo.

Per evitare spese superflue, invece, è importante selezionare bene le garanzie accessorie da aggiungere alla polizza, così da beneficiare di una copertura assicurativa del tutto su misura.

Si tratta di una valutazione personale, infatti ogni proprietario di motoveicoli deve analizzare le caratteristiche principali di ogni soluzione e individuare quali garanzie è opportuno integrare alla polizza.

Per prendere una decisione consapevole e informata è sufficiente richiedere un preventivo gratuito alla compagnia assicurativa, un’operazione che, grazie alle realtà digitali, può essere effettuata direttamente online, in pochi secondi.

Fare sempre la manutenzione ordinaria e preventiva della moto



Oltre all’assicurazione, tra i costi della moto su cui è possibile risparmiare ci sono le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi che possono incidere anche in modo significativo nella gestione economica della due ruote.

Ovviamente, è fondamentale effettuare sempre i controlli necessari, rivolgendosi a officine competenti e usando prodotti di qualità e ricambi originali e certificati. Inoltre, con alcune precauzioni è possibile prevenire potenziali guasti e allungare la vita utile della moto.

Innanzitutto, bisogna sottoporre la moto a tutti i tagliandi consigliati dalla casa costruttrice, ovvero gli interventi indicati nel libretto di manutenzione, in quanto aiutano a mantenere il mezzo sempre efficiente e sicuro, riducendo la probabilità di malfunzionamenti, avarie e rotture improvvise.

È altrettanto importante controllare periodicamente olio, gomme, filtri e freni, piccoli interventi che in alcuni casi possono essere realizzati anche in autonomia, come la verifica della pressione degli pneumatici o il rabbocco dell’olio motore.

Inoltre, è consigliabile aumentare la frequenza dei controlli in determinate circostanze, per esempio quando si guida la moto tutti i giorni e si percorrono con la due ruote molti chilometri, quando il motoveicolo viene parcheggiato solitamente all’aperto o in strada, oppure quando si guida spesso in condizioni ambientali complesse o avverse (strade danneggiate, pioggia, traffico intenso, temperature rigide o molto elevate, salsedine, eccetera).

Un altro accorgimento utile è non sottovalutare segnali come rumori anomali o spie accese, portando subito la moto in un’officina per un controllo.





Guidare con prudenza e pianificare bene gli itinerari

Lo stile di guida ha un impatto notevole sui costi di gestione, infatti un approccio più sportivo comporta anche un’usura superiore dei componenti e maggiori costi di manutenzione, oltre a un rischio più elevato di incidenti e sanzioni.

Per diminuire le spese di mantenimento della moto basta adottare uno stile di guida più prudente, per esempio riducendo la velocità, accelerando in maniera più dolce e frenando in modo più progressivo per evitare di mettere sotto stress le gomme e l’impianto frenante.

Per risparmiare sulle spese di gestione è utile anche pianificare bene gli itinerari, sia i tragitti casa/lavoro che le gite in moto nel fine settimana. Una buona pianificazione degli spostamenti, infatti, aiuta a viaggiare con maggiore serenità e a ritmi più contenuti, preservando il mezzo dalle sollecitazioni causate da una guida troppo aggressiva influenzata dallo stress o dalla fretta di arrivare a destinazione.

Inoltre, in questo modo si possono evitare lavori stradali, traffico e strade danneggiate, ottimizzando il percorso e andando a risparmiare anche sui costi di rifornimento.