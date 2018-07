Mostre itineranti per ricordare “Baldino” a 3 anni dalla scomparsa, l’appello “Postate opere su Fb”

Mostre itineranti fra vicoli, piazze e luoghi più suggestivi della città, nel ricordo del suo indimenticato “cantore” che l’ha sempre amata e raccontata con disegni, fumetti e storie. Baldino, al secolo Ubaldo Mariucci (1938-2015), aveva un rapporto stretto, appassionato e vivace con la sua Città di Castello.

Per questo, nell’anno in cui avrebbe compiuto 80 anni, verrà ricordato con alcune mostre, che si potranno visitare dal 28 settembre al 7 ottobre 2018 in luoghi diversi della città, per raccontare la sua presenza di pittore, illustratore, disegnatore, fumettista e animatore di iniziative sociali e ricreative.

Gli eventi sono organizzati, su sollecitazione di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato, dalla famiglia, con l’adesione e il sostegno del Comune tifernate, che ha accordato il patrocinio e da un comitato di amici, collaboratori ed estimatori di Baldino.

In preparazione e a completamento della mostra è stata aperta una pagina Facebook, (dove l’artista era particolarmente attivo e seguito da tanti estimatori), nella quale, precisano i promotori di questa originale iniziativa, ”tutti sono invitati a contribuire, postando foto, ricordi, aneddoti o informazioni, per ricostruire assieme la storia di Baldino, che è anche l’immagine della Città di Castello degli ultimi decenni”. In particolare l’invito è rivolto a chi possedesse o conoscesse opere, a segnalarle tramite il noto social network, alla pagina Ubaldo Baldino Mariucci, permettendo così di ricostruire un catalogo delle stesse opere quanto più completo possibile.

