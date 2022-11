Mostra Mercato Tartufo a Valtopina, 40anni di attività dedicata - Tuttoggi

Tanti eventi collaterali: convegni, degustazioni, musica, intrattenimento e attività all’aperto. Il 26 e 27 novembre con cena anteprima il 25

È dedicata al riconoscimento Unesco della Cerca e cavatura del tartufo in Italia a patrimonio culturale immateriale dell’umanità la 40esima Mostra mercato del tartufo di Valtopina in scena sabato 26 e domenica 27 novembre, con un’anteprima venerdì 25. Il programma è stato presentato a Perugia, martedì 22 novembre, da Gabriele Coccia e Bianca Rosa Gallina, rispettivamente sindaco e assessore alla cultura del Comune di Valtopina, Mirko Egidi, consigliere comunale con delega agli eventi, e Giancarlo Picchiarelli, delegato del Comune per il tartufo. Presenti, inoltre, Pietro Bellini, presidente del Gal Valle Umbra e Sibillini con il cui contributo l’evento è organizzato, e Antonella Brancadoro, direttore dell’Associazione nazionale Città del tartufo, di cui Valtopina è socio fondatore.

“Siamo molto felici di ripartire – ha commentato il sindaco Coccia –, dopo due anni. La nostra amministrazione si è insediata da pochi mesi e ha subito iniziato a lavorare alla Mostra mercato del tartufo. Saranno due giorni intesi, ricchi di eventi collaterali e tanti espositori che arriveranno da tutta l’Umbria e anche da fuori”. A fare da anteprima, venerdì 25 novembre alle 20.30, sarà una cena inaugurale a base di tartufo a cura della Proloco di Valtopina (prenotazione obbligatoria: 329.1047686) con l’intrattenimento musicale di Carro bestiame.