Morto Roberto Moretti, i funerali a Case Bruciate

Già consigliere comunale e provinciale e vice presidente Afas, è morto a 82 anni. Il cordoglio del sindaco Romizi

Saranno celebrati oggi, martedì 16 gennaio alle ore 15, nella ciesa di Case Bruciate, i funerali di Roberto Moretti, morto all’età di 82 anni.

Già consigliere del Comune di Perugia dal 2004 al 2009, laureato in Farmacia, Moretti ha lavorato al Servizio Immunotrasfusionale dell’Azienda ospedaliera di Perugia e si è speso per la sua comunità anche come consigliere provinciale dal 1985 al 1990 e come vicepresidente di Afas dal 2011 al 2014.

Negli incarichi ricoperti si è fatto sempre apprezzare per equilibrio, intelligenza e garbo, ricorda il sindaco Andrea Romizi, che a nome dell’amministrazione comunale esprime cordoglio per la scomparsa di Roberto Moretti.