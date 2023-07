Non ce l’ha fatta l’ottantenne perugino che sabato era stato ricoverato in ospedale, in gravi condizioni, dopo essere caduto dalla moto. Il pensionato è morto all’ospedale Santa Maria della Misericordia.

L’ipotesi più probabile, anche a seguito dei rilievi dei medici che hanno provato a salvargli la vita, è che la caduta sia stata provocata da un malore, forse dovuto all’afa di questi giorni.